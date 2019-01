Baustelle: Bündnis demonstriert vorerst nicht mehr in Kandel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kandel (dpa/lrs) - Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-jährige Schülerin in Kandel ist ein Ende der umstrittenen allmonatlichen Demonstrationen in der südpfälzischen Stadt in Sicht. "In Kandel gibt es jetzt erstmal keine Demo mehr", sagte der Wortführer der oft als rechtspopulistisch kritisierten Gruppe "Frauenbündnis Kandel", Marco Kurz, in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Als Grund nannte er eine große, länger andauernde Baustelle im Zentrum von Kandel, die die Proteste erschwere.

Kurz kündigte die nächste Kundgebung des Bündnisses nun für den 2. Februar im benachbarten Wörth an. "Wir bleiben in der unmittelbaren Umgebung von Kandel." Es werde aber auch in Kandel weiter Aktionen im kleineren Rahmen geben. Zuvor hatten mehrere Medien über das Video berichtet.

An der bisher letzten Kundgebung der Gruppe hatten der Polizei zufolge rund 200 Menschen teilgenommen. Parallel zu diesen Demonstrationen hatten in dem Ort mit rund 9500 Einwohnern oft Gegenveranstaltungen linksgerichteter und bürgerlicher Organisationen stattgefunden. Viele Bewohner der Gemeinde haben wiederholt ein Ende der polarisierenden Kundgebungen gefordert.

In Kandel hatte ein vermutlich aus Afghanistan stammender Flüchtling Ende Dezember 2017 seine Ex-Freundin Mia erstochen. Ein Gericht verurteilte ihn deshalb nach Jugendstrafrecht zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Der Richterspruch ist rechtskräftig.