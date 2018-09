Solidaritätsdemonstration gegen Hass und Rassismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Hannover haben am Montagabend zeitgleich mit einem in Chemnitz organisierten Großkonzert laut Polizei rund 3000 Menschen für ein weltoffenes Miteinander demonstriert. Zu Zwischenfällen kam es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Demonstranten zogen angeführt unter anderen von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) vom Maschsee in Richtung Innenstadt. Auf einem Plakat hieß es: "Ich habe mehr Angst vor einheimischen Rechten als vor fremden Flüchtlingen." Der Deutsche Gewerkschaftsbund und das Bündnis "bunt statt braun" hatten die Demonstration organisiert.

Mit dem Gratis-Konzert in Chemnitz wollten sich Künstler gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt positionieren. Es sollten unter anderen die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z., Marteria und Feine Sahne Fischfilet auftreten.

In Chemnitz gibt es seit Tagen fremdenfeindliche Demos und Gegenproteste. Auslöser war der Tod eines 35 Jahre alten Deutschen, der am 26. August bei einer Messerattacke in Chemnitz getötet worden war. Zwei Begleiter wurden verletzt. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft.