Demonstration gegen geplantes Polizeigesetz

Hannover (dpa/lni) - An einem Protestmarsch gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz haben sich laut Polizei rund 1500 Bürger beteiligt. "Die Auftaktkundgebung und der Start des Zuges durch die Innenstadt verliefen friedlich", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Teilnehmer wenden sich gegen einen Gesetzentwurf, der der Polizei mehr Freiheiten bei der Terrorismusbekämpfung geben soll, was an hohe gesetzliche Hürden geknüpft ist. Zu der Demo aufgerufen hatte das Bündnis #noNPOG.

Die Reform des Polizeigesetzes, die am Dienstag im Landtag zur Abstimmung steht, ist ein zentrales Vorhaben der rot-schwarzen Koalition. Die Opposition aus Grünen und FDP droht mit einer Verfassungsklage, sollte das Gesetz den Landtag passieren.