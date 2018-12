Demonstration für Rückkehr von Beamten-Weihnachtsgeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Rund 200 Menschen haben am Freitag in Hannover unter anderem für die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für Beamte protestiert. "Das hier soll ein letzter Weckruf sein", sagte der Landesbezirksleiter Niedersachsen-Bremen der Gewerkschaft Verdi, Detlef Ahting, mit Blick auf die nächste Tarifrunde im Frühjahr. Es sei nicht verwunderlich, wenn immer mehr Feuerwehrleute oder Finanzbeamte in die Privatwirtschaft oder nach Hamburg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen gingen. Niedersachsen sei Schlusslicht bei der Bezahlung, hieß es.

Wie in den Jahren zuvor stand im Mittelpunkt der Demo ein symbolisch entnadelter Tannenbaum. "Selbst die Gerichte haben die Unzulässigkeit der Streichung des Weihnachtsgeldes festgestellt", sagte Ahting. Das Weihnachtsgeld für Beamte war 2005 in Niedersachsen gestrichen worden.