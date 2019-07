Demonstranten fordern mehr Hilfe für Flüchtlinge in Seenot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dp/lni) - Bei Kundgebungen in zahlreichen Städten haben Hunderte Menschen in Niedersachsen und Bremen für eine menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten demonstriert. Die Bewegung Seebrücke forderte ein offenes Europa, solidarische Städte und sichere Häfen. Die Kommunen sollten sich auch öffentlich gegen die Kriminalisierung der Seenotretter auf dem Mittelmeer wenden, sagte Sören Moje vom Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in Oldenburg am Samstag. Der Maschinist kritisierte die EU und die Bundesregierung für ihre Untätigkeit angesichts der Lage im Mittelmeer.

Moje war erst vor wenigen Tagen aus Italien zurückgekehrt, nachdem italienische Behörden das Schiff unter dem Kommando der im niedersächsischen Hambühren aufgewachsenen Kapitänin Carola Rackete festgesetzt hatten. Die Lage an Bord sei schwierig gewesen, weil die Behörden das Einlaufen mit den aus Seenot geretteten Menschen untersagt hätten, sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"Das Mittelmeer ist inzwischen die tödlichste Grenze der Welt", sagte Moje, der im Herbst wieder an Bord der "Sea-Watch 3" gehen will. Besonders tragisch sei auch, dass viele Menschen schon mehrfach misslungene Fluchtversuche hinter sich hätten und anschließend in Folterlagern wie in Libyen misshandelt würden.

Auch der Niedersächsische Flüchtlingsrat hatte zur Teilnahme an den Demos aufgerufen. "Wir wollen, dass das Land mehr tut. Niedersachsen hält sich leider demonstrativ zurück", sagte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrates, Kai Weber, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Die gegenwärtige Blockade ist peinlich und unverständlich." Vor einigen Jahren noch habe Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) deutlich für einen humanitären Kurs Position bezogen. Jetzt gebe es "eine bedenkliche Entwicklung hin zu mehr Abschiebungen". Der Flüchtlingsrat kritisierte auch die neue zentrale Abschiebebehörde in der Nähe des Flughafens Hannover.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch am Rande seiner Sommerreise gesagt, dass er Kapitänin Rackete gerne treffen würde. Sie habe sich beeindruckend für die Seenotrettung eingesetzt und verdiene höchste Anerkennung, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Seebrücke-Demonstration gab es am Samstag auch in Hildesheim, das zu den ersten deutschen Städten gehört, die sich Anfang Juni zu "Sicheren Häfen" erklärt haben. Die Kommunen solidarisieren sich mit der Initiative Seebrücke und erklären sich bereit, aus Seenot gerettete Menschen zusätzlich aufzunehmen.

Kundgebungen mit jeweils Hunderten Teilnehmern wurden auch in Hannover, Lüneburg, Osnabrück, Braunschweig und Holzminden veranstaltet. In Bremen waren es der Polizei zufolge etwa 1000 Demonstranten. In Hannover forderte die Grüne Jugend Hannover die Stadt und Region auf, die Patenschaft für ein ziviles Seenotrettungsschiff zu übernehmen.