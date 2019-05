"Fridays for Future": Tausende Schüler auf der Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Kurz vor der Europawahl sind am Freitag unter anderem in Köln, Bonn, Münster, Aachen und Düsseldorf viele Tausend Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Köln versammelten sich die Demonstranten von Fridays for Future zu Tausenden auf dem Roncalliplatz am Dom. "Vote for Climate", "Weg mit den Atom- und Kohlekraftwerken" oder "Klimaschutz statt Klimaschmutz" stand auf einigen der bunten Transparente. Unter den Demonstranten war auch ein Teilnehmer mit einem auffälligen Sonnenkostüm. Auch Senioren hatten sich den jungen Demonstranten angeschlossen.

In Münster trafen sich laut Polizei etwas mehr als 2000 Schüler in der Nähe des Rathauses. In Bonn zogen nach Polizeiangaben etwa 2500 Teilnehmer durch die Innenstadt. Auch in Aachen waren am Freitag Schüler und Studenten unterwegs und forderten mehr Maßnahmen für den Schutz der Erde. Unter anderem sollte der Zug vor Schulen und dem Hauptgebäude der Universität halt machen.