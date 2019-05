Tausende demonstrieren in Hamburg gegen steigende Mieten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein breites Bündnis aus linken Gruppen und Initiativen hat am Samstag in Hamburg gegen steigende Mieten demonstriert. Tausende zogen beim "MietenMove" vom Rathaus durch die Innenstadt bis zu den Landungsbrücken. Bemalte Wagen und hupende Traktoren gehörten zu der bunten Parade mit lauter Musik. Die Organisatoren verlangten unter dem Motto "Mietenwahnsinn stoppen" vom rot-grünen Senat eine radikale Umkehr in der Stadtentwicklungspolitik. Die Polizei sprach von 3000 Teilnehmern, die Veranstalter von bis zu 6000. "Das Wetter hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagte Steffen Jörg vom Netzwerk Recht auf Stadt, das die Demonstration mitorganisiert hatte. Er hatte im Vorfeld mit rund 8000 Protestierenden gerechnet.