"Revolutionäre 1. Mai-Demo" in der Schanze

Hamburg (dpa/lno) - Linksextreme haben in Hamburg auch in diesem Jahr wieder zu einer "Revolutionären 1. Mai-Demo" aufgerufen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive" soll der Zug am späten Mittwochnachmittag vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel führen. Hinter der Demonstration steht der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer. Schon zuvor (15.30 Uhr) will die ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtete "Antifa Altona Ost" unter dem Motto "Rotes Altona - Auf zu neuen Kämpfen" aus Ottensen zu dem Treffpunkt in der Schanze ziehen.

Nach den vergleichsweise friedlich verlaufenen Demonstrationen der vergangenen beiden Jahre schaut die Polizei auch in diesem Jahr "vorsichtig optimistisch" auf den revolutionären 1. Mai, wie Sprecher Timo Zill sagte. Auch die Walpurgisnacht, in der es in der Vergangenheit mehrfach erste Krawalle gegeben hatte, verlief nach Polizeiangaben ohne größere Zwischenfälle. Auf dem Gelände des Zollamts in Tonndorf gingen in der Nacht drei Fahrzeuge in Flammen auf. Verletzte gab es nicht. Ob es einen politischen Hintergrund gibt, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Zwei ursprünglich bereits am Dienstag von Rechtsextremen aus Bayern geplante Kundgebungen vor dem linksautonomen Kulturzentrum "Rote Flora" wurden aus Sicherheitsgründen untersagt.

Nachdem ihr andere Versammlungsorte außerhalb des Schanzenviertels zugewiesen worden waren und diese Entscheidungen auch vom Verwaltungsgericht zuletzt am Dienstag bestätigt wurden, hatte "Pegida München" die Kundgebungen abgesagt. Ursprünglich wollte die laut Verfassungsschutz "eindeutig rechtsextremistische Kleinstgruppe" einen zweitägigen Dauerprotest vor der "Flora" abhalten.

Ob sich Anhänger am Mittwoch an den zugewiesenen Ausweichstandorten einfinden wollten, war zunächst nicht bekannt. Die Mobilisierungsmöglichkeiten der Gruppe schätzte Zill aber als gering ein, "weil wir nach derzeitigem Stand keine Vernetzung von "Pegida München" hier in Hamburg sehen".

Die Hamburger Polizei werde dennoch mit starken Kräften präsent sein und Gewalt - "egal von wem sie ausgeht - schon im Keim unterbinden", sagte Zill. "Wir werden natürlich auf die Extremisten beider Couleur schauen." Dabei würden die Hamburger Beamten von Kollegen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein und der Bundespolizei unterstützt.