"Miethaie zu Fischbrötchen": Tausende bei "MietenMove"

Hamburg (dpa/lno) - Ein breites Bündnis aus linken Gruppen und Initiativen hat am Samstag in Hamburg gegen steigende Mieten demonstriert. Tausende zogen beim "MietenMove" vom Rathaus durch die Innenstadt bis zu den Landungsbrücken. Bemalte Wagen und hupende Traktoren gehörten zu der bunten, friedlichen Parade mit lauter Musik. Die Organisatoren verlangten unter dem Motto "Mietenwahnsinn stoppen" vom rot-grünen Senat eine radikale Umkehr in der Stadtentwicklungspolitik. Sie wollen unter anderem mehr Schutz vor Mieterhöhungen, ein großangelegtes kommunales Wohnungsbau-Programm und mehr Sozialwohnungen mit unbefristeter Mietpreisbindung.

Die Polizei sprach von 3000 Teilnehmern, die Veranstalter von rund 6000. "Das Wetter hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagte Steffen Jörg vom Netzwerk Recht auf Stadt, das die Demonstration mitorganisiert hatte. Er hatte im Vorfeld mit rund 8000 Protestierenden gerechnet.

Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) erklärte auf Anfrage: "In Hamburg, glaube ich, sind wir mit unseren Partnern im Bündnis für das Wohnen seit 2011 auf einem guten Weg." Die Stadt nutze konsequent die gesetzlichen Instrumente, um Verdrängung aus nachgefragten Quartieren zu verhindern. Zudem seien seit 2011 Baugenehmigungen für mehr als 85 000 Wohnungen erteilt worden.

Die Anliegen der Teilnehmer beim "MietenMove" waren vielfältig: So hielten Kinder etwa ein Transparent mit der Aufschrift "Miethaie zu Fischbrötchen" hoch, Aktivisten hatten Schilder mit "Rettet Hamburgs Hinterhofkultur" gemalt, und Rollstuhlfahrer setzten sich für mehr barrierefreie Wohnungen ein. Das "Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot" wollte auf die Probleme von Obdachlosen aufmerksam machen und gestaltete einen Wagen zum Wohnzimmer um - mit Sofa, Lampenschirm und Kaffeegeschirr. "Wohnungslose werden radikal von der Wohnungsversorgung ausgeschlossen und die Gegenmaßnahmen der Stadt sind viel zu gering", kritisierte Stephan Nagel von dem Aktionsbündnis.

Aber auch Forderungen wie "Besetzen" oder "Enteignen" waren auf Plakaten von Demonstranten zu lesen. Zu den rund 100 Initiativen und Gruppen, die zum "MietenMove" aufgerufen hatten, gehörten auch Vertreter der Interventionistischen Linken und des linksautonomen Zentrums Rote Flora.

Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, kritisierte, "die Enteignung von Wohnungsunternehmen wäre eine populistische Scheinlösung, die keines der aktuellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt löst". Auch wenn die Lage auf Hamburgs Wohnungsmarkt in einigen Segmenten angespannt sei, gebe es keine Wohnungsnot, betonte er.

Der FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Jens P. Meyer erklärte, die Sorge, ob man sich das Wohnen in Hamburg noch leisten könne, sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. "Allerdings dürfen sich Mieterinnen und Mieter nicht von linken Ideologen missbrauchen lassen, die den "MietenMove" nutzen, um für absurde Ziele wie Enteignung und Verstaatlichung zu werben", warnte er. Auch die CDU-Fraktion kritisierte, vermeintlich einfache Antworten und "sozialistische Planspiele" würden Mietern nicht helfen. "Geringere Baukosten, Aufstockungen von Wohnhäusern und eine gemeinsame Planung mit der gesamten Metropolregion können effektiv Abhilfe schaffen", erklärte der CDU-Abgeordnete Jörg Hamann.