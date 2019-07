Erdüberlastungstag: Klima- und Umweltschützer demonstrieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mehrere Umwelt- und Klimaschutzgruppen gehen in Hamburg heute in der Innenstadt für einen nachhaltigeren Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf die Straße. Anlass ist der sogenannte "Earth Overshoot Day" - auf Deutsch: Erdüberlastungstag -, der den Zeitpunkt markiert, an dem die für das Jahr zur Verfügung stehenden nachwachsenden Ressourcen verbraucht sind.

"Seit 1970 lebt die Menschheit immer stärker auf Pump. Jedes Jahr werden die planetaren Grenzen früher überschritten, die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen hat dramatische Ausmaße angenommen", heißt es in dem Demonstrationsaufruf von Fridays for Future, Greenpeace, BUND, BUNDjugend, NAJU und dem Zentrum für Mission und Ökumene. "Die vermehrten heißen Tage und langen Trockenheitsphasen im Sommer stellen eine dieser Bedrohungen dar", sagte Friederike Leppert von Fridays For Future.

"Wir befinden uns mitten im sechsten Massenaussterben, das Klima steht auf der Kippe. Unsere ressourcenintensive Lebensweise ist ein Verbrechen an zukünftigen Generationen", sagte Wolfgang Lührsen vom BUND.

Der Demonstrationszug soll auf einem Rundkurs vom Gänsemarkt aus durch die gesamte Innenstadt führen. Die Organisatoren rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern.