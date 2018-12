Demonstration vor Elbchaussee-Prozess im Schanzenviertel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag vor dem Prozessbeginn zu den G20-Ausschreitungen an der Hamburger Elbchaussee haben rund 350 Menschen am Montagabend ihre Solidarität mit den Angeklagten ausgedrückt. Sie wollten damit ihre Unterstützung für fünf angeklagte Männer zeigen, die sich von Dienstag an wegen der Ausschreitungen am 7. Juli 2017 vor Gericht verantworten müssen. Die Demonstranten starteten an der Roten Flora im Schanzenviertel und zogen friedlich Richtung Innenstadt.

Die Angeklagten stammen aus dem Raum Frankfurt/Offenbach und Frankreich. Ihnen wird unter anderem besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft waren am 7. Juli mindestens 19 Autos angezündet und Sachschaden von rund einer Million Euro angerichtet worden.