120 Menschen bei Kundgebung gegen Werbeverbot für Abtreibung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Rund 120 Menschen haben nach Polizeiangaben in Hamburg gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche demonstriert. Auf der Kundgebung am Jungfernstieg forderten sie am Samstag die Streichung des Paragrafen 219a. Die Teilnehmer der Demonstration, überwiegend Frauen, wandten sich in ihrem Aufruf auch gegen den jüngsten Kompromiss der Großen Koalition zur Reform des Paragrafen und gegen das Abtreibungsverbot an sich. "Selbstbestimmte Gebärmütter" oder "Mein Uterus - Meine Entscheidung" hieß es auf Transparenten.