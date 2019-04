Demos gegen "Mietenwahnsinn" in Göttingen und Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen/Hannover (dpa/lni) - Gegen Wohnungsnot und steigende Mieten wollen heute Hunderte Menschen in Göttingen und Hannover demonstrieren. Die Aktionen sind Teil eines bundesweiten Protesttages, zu dem die Veranstalter allein in Berlin 25 000 Teilnehmer erwarten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Göttingen kritisierte, für viele Beschäftigte sei bezahlbarer Wohnraum zur Mangelware geworden. Gerade in der Studentenstadt Göttingen sei die Lage kritisch. In der Stadt seien die Mieten seit 2014 um fast 23 Prozent gestiegen, im Landkreis Göttingen sogar um fast 40 Prozent. Gegen den knappen Wohnraum und steigende Preise helfe nur mehr sozialer Wohnungsbau.

Auch in Hannover ist eine Demonstration geplant. "Wir wollen eine Stadt, in der die Häuser fürs Wohnen und nicht für den Profit gebaut werden", teilte Nora Christiansen mit, eine der Organisatorinnen der Aktion in Hannover.