Rund 7500 Teilnehmer bei Fridays for Future in Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Mehrere Tausend Schüler haben kurz vor den Sommerferien im Südwesten erneut für Klimaschutz demonstriert. Zu der Klima-Protestaktion Fridays for Future riefen die Organisatoren am Freitag Kinder und Jugendliche in mehreren Städten auf. Allein in Freiburg kamen nach Angaben der Polizei rund 7500 Teilnehmer zu zwei Kundgebungen und einem Protestzug durch die Innenstadt. Sie fanden während der Unterrichtszeit statt, die Schüler gingen daher nicht zur Schule. Es herrschte eine friedliche Stimmung, wie ein Polizeisprecher sagte. Probleme habe es keine gegeben.

Die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz zufrieden. Proteste gab es den Angaben zufolge unter anderem auch in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Pforzheim. Die Aktionen fanden genau eine Woche vor dem letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien statt. Letzter Schultag im Südwesten vor den Sommerferien ist Freitag, der 26. Juli. Die Proteste sollten fortgesetzt werden.