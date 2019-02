Demonstrationen - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Blaue Fahnen zur "Ode an die Freude": Die pro-europäische Bürgerbewegung "Pulse of Europe" (Puls Europas) hat sich am Sonntag in Frankfurt zur ersten Kundgebung in diesem Jahr versammelt. Nach Angaben eines Polizeisprechers nahmen rund 300 Menschen teil, die Veranstalter sprachen von 500 auf dem Goetheplatz im Stadtzentrum. Auch in anderen Städten wurde am Sonntag zu Kundgebungen aufgerufen.

"Der Spannungsbogen wird jetzt aufgebaut und bis zur Europawahl führen", sagte die Sprecherin der Veranstalter, Stephanie Hartung. "Wir geben keine Wahlempfehlung, außer der grundsätzlichen Empfehlung: Wählt europäisch!"

Zunächst soll es in Frankfurt im Monatsrhythmus mit dem "Pulse of Europe" weitergehen - am Fastnachtssonntag, dem 3. März, mit einem Wettbewerb für das beste Europakostüm. Vom 28. April an bis zur Europawahl am 26. Mai sind dann wöchentliche Kundgebungen geplant. Am Sonntag bestimmte die zähe Diskussion über den Brexit die Kundgebung unter dem Motto "Glühen für Europa". Zu den Rednern gehörte der Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft im Rhein-Main-Gebiet, Nick Jefcoat.

Die Bewegung für ein starkes Europa war Ende 2016 in Frankfurt vor dem Hintergrund der britischen Entscheidung für den Brexit und der Wahl von US-Präsident Donald Trump gegründet worden. Zeitweise nahmen an den Kundgebungen in 20 Ländern jeweils mehrere tausend Menschen teil.