Mieterbündnis demonstriert für bezahlbaren Wohnraum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bezahlbarer Wohnraum in Ballungszentren ist immer schwieriger zu finden - auch in der Rhein-Main-Region. Bei einem europaweiten Aktionstag ist an diesem Samstag auch in Frankfurt eine Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" geplant. Das Bündnis von mehr als 40 Initiativen und Gruppen hat die Teilnehmer aufgerufen, sich zwischen 14 und 15 Uhr an der Frankfurter Hauptwache zu versammeln und auch Stühle oder andere Sitzgelegenheiten mitzubringen.

Das Bündnis fordert die Landesregierung unter anderem auf, eine Verordnung gegen Wohnraumzweckentfremdung zu erlassen. Wohnen sei in Ballungsräumen zum Armutsrisiko geworden und mittlere und niedrige Einkommensgruppen zahlten bereits mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Miete, hieß es in dem Aufruf. Zur Zahl der erwarteten Teilnehmer gab es zunächst keine Angaben.