Fridays-for-Future-Demo zieht zur EZB: weltweiter Protesttag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere Tausend Demonstranten werden heute in der Frankfurter Innenstadt zu einer Kundgebung der Bewegung Fridays for Future erwartet. Geplant ist eine gemeinsame Aktion mit Gruppen aus Brüssel, Straßburg und Luxemburg, um wenige Tage vor der Europawahl am kommenden Sonntag zu Institutionen der Europäischen Union (EU) zu ziehen. Dazu gehören die Europäische Zentralbank, der Europäische Rat, das Europäische Parlament und die Europäische Investitionsbank.

Dort solle auf deren Bedeutung in der Klimapolitik aufmerksam gemacht und zur anstehenden Wahl ein sofortiger Kurswechsel gefordert werden, teilte die Frankfurter Gruppe mit. In Frankfurt beginnt die Demonstration um 12.00 Uhr am Willy-Brandt-Platz und bewegt sich zur Europäischen Zentralbank (EZB) im Ostend. Zur dortigen Kundgebung sollen Demonstrierende aus Offenbach hinzu kommen. Geplant ist unter anderem ein Redebeitrag des Klimaforschers Hans Joachim Schellnhuber.

Weltweit sind heute Demonstrationen für eine andere Klimapolitik angemeldet - auch in anderen hessischen Städten: Schon ab 10.00 Uhr geht es beispielsweise in Kassel, Fulda, Darmstadt und Friedberg los. Bislang ist von mehr als 1600 beteiligten Städten in 119 Ländern die Rede. Es handelt sich um den zweiten globalen Klimaprotesttag nach der ersten Auflage am 15. März. Damals wurden nach Angaben von Fridays for Future etwa 1,9 Millionen Teilnehmer gezählt.