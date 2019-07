Demonstration und Feier schwul-lesbischer Gemeinschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unter dem Motto "50 Jahre Stonewall - Wir sind Bewegung" startet heute am Römerberg der Demonstrationszug des diesjährigen Frankfurter Christopher Street Day (CSD). Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle und andere demonstrieren für die Akzeptanz sexueller Minderheiten und erinnern an das in den vergangenen Jahren Erreichte. Mit dem Motto wird an das Aufbegehren der schwulen Gemeinschaft gegen häufige Razzien und polizeiliche Repressalien gegen Besucher der Homosexuellen-Kneipe "Stonewall Inn" in der New Yorker Christopher Street erinnert.

Gefeiert wird auch: Die Regenbogenflagge der CSD-Gemeinschaft weht am Wochenende nicht nur vom Frankfurter Rathaus, dem Römer, sondern auch auf der Partyzone an der Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt. Erwartet werden wie schon in den Vorjahren zahlreiche Teilnehmer auch aus anderen hessischen Städten.