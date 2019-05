Demonstration gegen Rechtsruck in Europa: Tausende erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unter dem Motto "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen den Nationalismus" werden am heutigen Sonntag Tausende zu einer Demonstration in Frankfurt erwartet. Zu der Veranstaltung eine Woche vor der Europawahl hat ein breites Aktionsbündnis aufgerufen. Auch in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart sind Demonstrationen geplant, ebenso in anderen europäischen Städten. Die Wahl am 26. Mai sei eine "Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union", hieß es im Aufruf. Alle seien gefragt, mit ihrer Stimme den Einzug von europafeindlichen Nationalisten in das Europäische Parlament zu verhindern.

Mit Frankfurt entschieden sich die Organisatoren, darunter Pro Asyl, der Deutsche Gewerkschaftsbund, Attac Deutschland und der Paritätische Wohlfahrtsverband, für eine Stadt, die von Internationalität gekennzeichnet ist. Frankfurt sei nicht nur Sitz der Europäischen Zentralbank und ein wichtiger Finanz- und Handelsplatz, in dem Menschen aus vielen Staaten leben. Der Frankfurter Flughafen, größte Verkehrsflughafen Deutschlands und internationales Drehkreuz, sei ein Kristallisationspunkt der Auseinandersetzung um das Asylrecht: Immer wieder werden auch über den Frankfurter Flughafen Abschiebungen durchgeführt.