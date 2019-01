Demonstration für besseren Radverkehr in Frankfurt

27. Januar 2019 15:53 Demonstrationen - Frankfurt am Main

Frankfurt (dpa/lhe) - Etwa 500 Menschen haben sich am Sonntag für einen besseren Radverkehr in Frankfurt stark gemacht. Bei der Demonstration der Initiative "Radentscheid Frankfurt" zogen rund 300 Teilnehmer von der Alten Oper aus mit ihren Fahrrädern durch die Straßen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Weitere 200 seien zur Abschlusskundgebung auf dem Römerberg gekommen. Zu der Demonstration hatten die Initiatoren unter dem Motto "So schnell geht uns nicht die Luft aus!" aufgerufen.

Bereits im Sommer hatte die Initiative etwa 40 000 Unterschriften und damit weit mehr als für ein Bürgerbegehren erforderlich bei der Stadt eingereicht. Es fehlte allerdings noch die rechtliche Prüfung zur formalen Zulässigkeit. Darüber gibt es in der Stadtregierung keine Einigkeit. Noch habe der Magistrat keine endgültige Entscheidung gefällt. Aber es müsse davon ausgegangen werden, dass der "Radentscheid" formal nicht zulässig sei, hatte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) Mitte Januar mitgeteilt. Auch in Kassel und Darmstadt gibt es "Radentscheid"-Initiativen.