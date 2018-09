Besetzung der Paulskirche: Stadt in Gespräch mit Aktivisten

15. September 2018 18:16 Demonstrationen - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Die Besetzung der Paulskirche von Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerks Attac wird weiter von der Stadt Frankfurt geduldet. Wie der Büroleiter des Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD), Nils Bremer, am Samstag sagte, dürften die Aktivisten ihre geplante Podiumsdiskussion durchführen. Diese solle bis etwa 18.00 Uhr dauern. Danach wolle man sich zusammensetzen, um über das weitere Vorgehen zu sprechen, sagte Bremer. "Es ist keine Frist gesetzt." Attac werde sich auch intern noch einmal beraten.

Zunächst hatte die Stadt mitgeteilt, die Besetzung bis 17.00 Uhr zu dulden. Oberbürgermeister Feldmann hat das Hausrecht für die Paulskirche inne. Attac hatte mitgeteilt, bis Sonntagvormittag in der Kirche bleiben zu wollen. Die Aktivisten brachten Isomatten und Schlafsäcke mit.

Als Tagungsorts des ersten frei gewählten deutschen Parlaments gilt die Paulskirche als Symbol der Demokratie. In der Attac-Mitteilung hieß es, die Besetzer wollten an der "Geburtsstätte der deutschen Demokratie" nachdrücklich daran erinnern, "dass staatliches Handeln und politische Entscheidungen dem Geist der Verfassung verpflichtet sind". Es solle die Frage diskutiert werden: "In welcher Gesellschaft wollen wir leben?"