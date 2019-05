600 Menschen protestieren für höhere Löhne im Einzelhandel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 600 Menschen haben in Frankfurt für höhere Löhne im hessischen Einzel- und Versandhandel demonstriert. Bei dem Zug durch die Innenstadt und der anschließenden Kundgebung sei am Samstagmittag alles friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu der Demonstration aufgerufen. Zuvor hatten sich die Tarifparteien in den Verhandlungen für den hessischen Einzel- und Versandhandel nicht einigen können. Verdi fordert pauschal einen Euro mehr pro Stunde. Der Handelsverband Hessen hatte die Gewerkschaftsforderung als nicht akzeptabel und "völlig unangemessen" gewertet.