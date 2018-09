Protestaktionen in NRW gegen Erdogans Deutschland-Besuch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rund 1000 Menschen wollen heute in den Städten Düsseldorf, Essen und Bielefeld gegen den geplanten Deutschland-Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstrieren. Wie die Polizeibehörden mitteilten, seien zu den Kundgebungen in Düsseldorf und Essen jeweils rund 400, in Bielefeld 150 bis 200 Teilnehmer angemeldet worden.

Die Proteste kurdischer Veranstalter bilden den Auftakt zu weiteren Aktionen im Vorfeld des für 28. September in Berlin und für 29. September in Köln geplanten Besuchs Erdogans. In beiden Städten würden Zehntausende Demonstranten erwartet, hieß es.