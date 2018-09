Hunderte bei Protesten gegen Erdogan-Besuch in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Etwa 400 Menschen haben am Samstag in Nordrhein-Westfalen gegen den geplanten Deutschland-Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. In Düsseldorf zogen laut Polizei etwa 200 Menschen durch die Stadt, dort startete der Protest mit "sehr viel Verspätung", sagte eine Sprecherin. In Bielefeld gingen nach Angaben der Polizei knapp 100 Teilnehmer auf die Straße, genauso wie in Essen. "Bisher ist alles sehr ruhig", teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Zu den Protestaktionen in mehreren Großstädten in Deutschland hatte ein kurdischer Verein aufgerufen.

Zu den Kundgebungen waren zuvor mehr Teilnehmer angemeldet worden. Die Proteste bilden den Auftakt zu weiteren Aktionen vor dem für 28. September in Berlin und für 29. September in Köln geplanten Erdogan-Besuch. In beiden Städten werden dann Zehntausende Demonstranten erwartet.