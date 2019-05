Polizei löst Sitzblockade gegen AfD-Demonstration auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit einer Sitzblockade haben etwa drei Dutzend Menschen die Demonstrationsstrecke der AfD in Erfurt am Mittwoch blockiert. Die Polizei forderte die Teilnehmer mehrfach auf, die Strecke zwischen dem Thüringer Landtag und der Thüringenhalle zu räumen. Als diese dem Aufruf nicht folgten, lösten Beamte die Sperrung auf, indem sie die Menschen wegtrugen.

Zuvor waren Polizisten bereits am Gera-Flutgraben eingeschritten, als mehrere Gegendemonstranten versuchten, in Richtung der AfD-Strecke zu laufen. Dabei setzten die Beamten Reizgas ein.

Zum Tag der Arbeit demonstrierten etliche Hundert Menschen in der Landeshauptstadt. Am Landtag war ein "Fest der Vielen" mit Auftritten von Musikern wie Clueso, Joris und Sebastian Krumbiegel ("Die Prinzen") geplant. Organisiert wird das Fest von einem Bündnis "Zusammenstehen", das damit Front gegen rechte Tendenzen in der Gesellschaft machen will.