Demonstrationen und Protest zum 1. Mai in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch zum Tag der Arbeit in Erfurt demonstriert. Auch Minister und Landespolitiker von SPD, Linke und Grünen beteiligten sich an einer Kundgebung des Deutsche Gewerkschaftsbundes (DGB) in der Innenstadt. Die Polizei sprach nach ersten Schätzungen von etwa 1800 Teilnehmern bei der DGB-Kundgebung und dem Protest des Bündnisses "Alles muss man selber machen".

Am Landtag war ein "Fest der Vielen" mit Auftritten von Musikern wie Clueso, Joris und Sebastian Krumbiegel ("Die Prinzen") geplant. Organisiert wurde das Fest von einem Bündnis "Zusammenstehen", das damit Front gegen rechte Tendenzen in der Gesellschaft machen wollte. Hintergrund war auch eine Kundgebung der AfD in Erfurt, an der nach ersten Angaben der Polizei etwa 250 Menschen teilnahmen.

Mit einer Sitzblockade blockierten etwa drei Dutzend Menschen die Demonstrationsstrecke der AfD. Die Polizei forderte die Teilnehmer mehrfach auf, die Strecke zwischen dem Thüringer Landtag und der Thüringenhalle zu räumen. Als diese dem Aufruf nicht folgten, lösten Beamte die Sperrung auf, indem sie die Menschen wegtrugen.

Zuvor waren Polizisten bereits am Gera-Flutgraben eingeschritten, als mehrere Gegendemonstranten versuchten, in Richtung der AfD-Strecke zu laufen. Dabei setzten die Beamten Reizgas ein.

Die Polizei war landesweit mit einem Großaufgebot und Unterstützung durch Beamte aus Bayern in Thüringen im Einsatz. Mehr als 20 Veranstaltungen gab es nach ihren Angaben landesweit.