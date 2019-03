650 Menschen bei Demonstration gegen rechte Gewalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Am Internationalen Tag gegen Rassismus haben sich in Eisenach Hunderte Menschen an einer Demonstration gegen rechte Gewalt beteiligt. Bisher seien etwa 650 Teilnehmer gekommen, weitere seien noch auf dem Weg in die Thüringer Stadt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Zu der Aktion hatte ein bundesweites antifaschistisches Bündnis "Irgendwo in Deutschland" unter dem Motto "Die Wartburgstadt ins Wanken bringen" aufgerufen.

Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass auch gewaltbereite Teilnehmer anreisen könnten. Die erste Kundgebung in Bahnhofsnähe sei friedlich verlaufen, sagte die Polizeisprecherin. Mehrere Hundert Beamte seien im Einsatz.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte die Teilnehmer zu Gewaltfreiheit aufgerufen. Ihm war von Vertretern der Thüringer Linken deshalb vorgeworfen worden, das Engagement gegen Rechts dadurch in ein falsches Licht zu rücken.

Das antifaschistische Bündnis hatte seine Aktion damit begründet, dass es in Eisenach gewalttätige Übergriffe von Neonazis gebe. Mit der Demonstration solle ein Schlaglicht "auf den rechten Alltag in Eisenach" geworfen werden. Die NPD hat nach Polizeiangaben vor ihrer Geschäftsstelle in Eisenach ebenfalls eine Kundgebung angemeldet.