Tausende demonstrieren gegen schärferes Polizeigesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Einige Tausend Demonstranten haben am Samstag in Düsseldorf gegen die geplante Verschärfung des Polizeigesetzes protestiert. An der Kundgebung des Bündnisses "Polizeigesetz NRW stoppen" beteiligten sich unter anderem das globalisierungskritische Netzwerk Attac, Daten- und Klimaschützer, Fußballfans, Anwälte, Grüne, Linke und Piraten.

Sie warnten auf Transparenten vor "Polizeiwillkür und Überwachungsstaat". Mit dem Polizeigesetz, das am Mittwoch im Landtag verabschiedet werden soll, verschärft die schwarz-gelbe Landesregierung die Befugnisse der Polizei bei der Terrorabwehr und der Alltagskriminalität. Nach Angaben der Polizei verlief die Kundgebung friedlich.