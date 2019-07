Rund 9600 Polizisten bei Klimaprotesten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den mehrtägigen Protesten von Klimaschützern im Rheinischen Revier im Juni waren nach Angaben der NRW-Landesregierung rund 9600 Kräfte der Polizei im Einsatz. Bei den Aktionen der Bündnisse "Fridays for Future" und "Ende Gelände" leistete die Landespolizei Nordrhein-Westfalen mit Kräften aus Bund und Ländern an den sechs Tagen (19.-24.6.) rund 145 700 Dienststunden, teilte die Landesregierung am Freitag auf eine Kleine Anfrage parteiloser Landtagsabgeordneter mit. 25 Polizisten kamen demnach bei dem Einsatz zu Schaden, davon acht durch Fremdeinwirkung.