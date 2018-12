Düsseldorf: Tausende zu Demos gegen Polizeigesetz erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zu zwei Kundgebungen gegen das geplante neue Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen werden heute in Düsseldorf mehrere Tausend Demonstranten erwartet. Die Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen in der Innenstadt, die durch den vorweihnachtlichen Einkaufstrubel ohnehin stark besucht sein wird. Autofahrer werden gebeten, den Demonstrationszug zwischen Hauptbahnhof und Rheinufer am Nachmittag zu umfahren.

Mit dem Polizeigesetz verschärft die schwarz-gelbe Landesregierung die Befugnisse der Polizei bei der Terrorabwehr und der Alltagskriminalität. Das umstrittene neue Gesetz hat am Donnerstag im federführenden Innenausschuss des Landtags eine weitere Hürde genommen. Am kommenden Mittwoch wird es im Landtag in der Schlussabstimmung verabschiedet.