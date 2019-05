Tausende demonstrieren bei Fridays for Future in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Tausende Menschen haben im Rahmen der Fridays-for- Future-Bewegung erneut in mehreren Städten Sachsens für den Klimaschutz demonstriert. In Dresden trafen sich am Freitag nach Angaben der Bewegung 5000 Demonstranten am Wahrzeichen Goldener Reiter. Von dort aus wollte der Demonstrationszug über den Neumarkt bis vor den Landtag ziehen. Dort wollten die Abgeordneten gegen Abend über einen Antrag der Grünen-Fraktion für mehr Klimaschutz abstimmen. Sie fordern eine konsequente Umsetzung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens.

Auch in Leipzig, Bautzen, Freiberg, Chemnitz, Annaberg-Buchholz und Zwickau waren Proteste angekündigt. Sie sollen gerade mit Blick auf die Europa- und Kommunalwahl am Sonntag ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen.

Am zweiten "globalen Klimastreik", zu dem Fridays for Future am Freitag aufgerufen hatte, wollten sich Demonstranten in mehr als 100 Länder beteiligen. Die Aktion ist Teil einer internationalen Kampagne, die von der Schülerin Greta Thunberg in Stockholm gestartet wurde. Seit Januar demonstrieren auch in Sachsen immer wieder Schüler für einen entschiedeneren Klimaschutz.