Fridays for Future: Bislang keine Bußgeldbescheide bekannt

Dresden (dpa/sn) - Wegen der Teilnahme an Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future haben nach Angaben des Kultusministeriums in Sachsen bislang keine Familien Bußgeldbescheide bekommen. "Uns ist nichts bekannt", sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Es sei auch nichts dergleichen geplant. Ein Bußgeld sei das letzte Mittel. Zwar gelte die Teilnahme an den Demonstrationen als unentschuldigtes Fehlen, doch erst einmal werde das Gespräch mit den Eltern gesucht.

In Mannheim (Baden-Württemberg) hatten vier Familien Bußgeldbescheide in Höhe von 88,50 bekommen. Bei den Demonstrationen jeden Freitag setzen sich die Schüler für einen konsequenten Klimaschutz ein und lassen dafür auch Unterricht ausfallen.