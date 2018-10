Rechtsextreme greifen Polizisten mit Feuerlöschern an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Teilnehmer einer rechtsextremen Kundgebung in Dortmund haben Polizisten und Gegendemonstranten mit mehreren Feuerlöschern angegriffen und sie mit Pulver besprüht. Zu dem Vorfall kam es am Mittwochabend, als die Teilnehmer die Versammlung in einem Kleinbus verließen, wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte. Acht Insassen des Fahrzeugs seien vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Gegen die mutmaßlichen Täter wird wegen des Anfangsverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

An der rechtsextremen Kundgebung auf dem Dortmunder Sonnenplatz nahmen laut Polizei 25 Menschen teil. Rund 150 Gegendemonstranten stellten sich ihnen entgegen. Zuvor hatte es bereits eine rechtsextreme Veranstaltung mit 60 Teilnehmern auf dem Nordmarkt gegeben. Auch hier kam es zu einer spontanen Gegendemo mit etwa 250 Menschen. Ein Gegendemonstrant wurde festgenommen, weil er Teilnehmer der rechtsextremen Demo mit Pferdemist beworfen hatte.