Mehr als 1000 Menschen demonstrieren gegen Rechts

Braunschweig (dpa/lni) - Mehr als 1000 Menschen haben in Braunschweig gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. Die Teilnehmer liefen unter dem Motto "Aufstehen gegen rechte Hetze" am Freitag durch die Innenstadt. Alles sei friedlich und störungsfrei verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Organisation Seebrücke Braunschweig hatte nach den Ausschreitungen in Chemnitz zum Protest aufgerufen. Der Veranstalter sprach von insgesamt 1500 Demonstranten, die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 1100.

Die Gewerkschaft Verdi bedankte sich in einer Mitteilung bei den Initiatoren und äußerte sich "begeistert" über die Beteiligung. "Wir Gewerkschafter haben den heutigen Protest aktiv unterstützt und werden das auch in Zukunft tun", wurde Sebastian Wertmüller von Verdi zitiert. Die Zivilgesellschaft habe gezeigt, "dass sie da ist, dass sie wachsam ist und dass sie sich zu wehren versteht".

Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher mit Messerstichen getötet worden. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die tödliche Messerattacke war Anlass für rechtsgerichtete Demonstrationen am Sonntag und Montag, aus denen heraus es zu ausländerfeindlichen Attacken kam.