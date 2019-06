Zehntausende demonstrieren in Berlin für Umbau der Industrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zehntausende Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin bei einer Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall für Fairness beim Umbau der Wirtschaft demonstriert. Sie fordern, dass Themen wie Energie- und Verkehrswende sowie die Digitalisierung angegangen und dabei aber Arbeitsplätze gesichert werden. Eine Gewerkschaftssprecherin sprach am Nachmittag bei der Kundgebung unter dem Motto "FairWandel" von mehr als 50 000 Teilnehmern aus ganz Deutschland, die Polizei nannte "mehrere Zehntausend" Teilnehmer.

Viele Gewerkschaftler trugen rote T-Shirts und Mützen mit Slogans wie "Stillstand hat noch nie etwas bewegt" oder "Ohne Plan? Ohne uns!". Die Digitalisierung und der Klimawandel seien große Herausforderungen für die Firmen und die Zukunft der Arbeitsplätze, sagte der erste IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann. Jeder zweite Arbeitgeber habe jedoch "heute keine Idee, wie er seinen Betrieb auf die Zukunft vorbereitet." Die Gewerkschaft fordert von den Arbeitgebern "qualifizieren statt entlassen".

Bereits am Vormittag zog ein Demonstrationszug der IG Metall-Jugend vom Roten Rathaus in Richtung Brandenburger Tor. Am Boulevard Unter den Linden wurde eine symbolische Mauer eingerissen, für den Wunsch nach einem Durchbruch bei der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland. Nach Polizeiangaben verlief alles friedlich. "Es gab keine besonderen Vorfälle".