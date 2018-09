Vorerst keine Räumung für besetztes Haus in Kreuzberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Vorerst wird das besetzte Haus an der Großbeerenstraße 17a in Berlin-Kreuzberg nicht geräumt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gebe es eine Vereinbarung zwischen dem Eigentümer und den Aktivisten, die am Samstag in das Gebäude eingedrungen waren und dort nach eigenen Angaben leerstehende Wohnungen besetzten. Die Aktivisten protestieren nach eigenen Angaben angesichts der Wohnungsnot in Berlin gegen Leerstand.

"Die polizeilichen Maßnahmen wurden gestern gegen 20.00 Uhr beendet", sagte eine Polizeisprecherin. Wie viele Personen sich derzeit in dem Haus aufhalten, sei nicht bekannt. Laut Polizeiangaben hielten sich am Samstag zwischen 50 und 60 Personen vor dem Haus auf. Da die Versammlung nicht angemeldet war, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.