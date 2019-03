Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zu einer Demonstration für mehr Klimaschutz heute in Berlin werden tausende Menschen erwartet. Laut Polizei sind zu der Veranstaltung im Invalidenpark in Berlin-Mitte 5000 Menschen angemeldet. Vorwiegend Jugendliche protestieren in dem Park seit Januar bei den "Fridays for Future"-Demonstrationen jeden Freitag für mehr Klimaschutz.

Die "Fridays for Future"-Demonstrationen gehen auf die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg zurück. Die Umweltaktivistin begann im August 2018 jeden Freitag vor dem Stockholmer Reichstag für den Klimaschutz zu demonstrieren, statt zur Schule zu gehen. In zahlreichen Ländern schlossen sich junge Menschen ihrem Beispiel an. Für diesen Freitag sind die bislang umfangreichsten Proteste geplant. Laut "Fridays for Future" sollen in mehr als 1650 Städten weltweit Demonstrationen stattfinden, in Deutschland etwa 200.