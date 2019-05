Tausende Teilnehmer bei DGB-Demonstration in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Tausend Menschen haben in Berlin an der traditionellen 1.-Mai-Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) teilgenommen. Wie eine DGB-Sprecherin sagte, liefen schätzungsweise rund 8.000 Teilnehmer vom Hackeschen Markt in Richtung Brandenburger Tor - darunter auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Am Platz des 18. März kamen den Angaben zufolge bis zum Mittag weitere 5000 Menschen zur zentralen Kundgebung zusammen. Die Hauptrede hielt der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke. "Die tatsächlichen Verteilungskämpfe in diesem Land verlaufen nicht zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, sondern zwischen Arm und Reich, zwischen Kapital und Arbeit", sagte Werneke laut DGB-Mitteilung auf Twitter.

Die Gewerkschaften hatten die Veranstaltung unter das Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" gestellt. Im Aufruf dazu forderte der DGB "europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen". Die Europawahl findet in Deutschland am 26. Mai statt.

Im Vorfeld hatte auch die SPD zur Teilnahme an der Demonstration und der Kundgebung aufgerufen. "Wir müssen zusammen für ein soziales Europa einstehen. Dafür kämpfen wir morgen und an jedem Tag", sagte Bürgermeister Müller laut Mitteilung vom Dienstag.

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale teilte mit, dass aufgrund der Demonstration "große Einschränkungen bis zum Abend möglich" seien. Laut Berliner Polizei wurden bis zum Mittag keine größeren Zwischenfälle am Rande der Demonstration gemeldet. Auch an den Bahnhöfen lief die Anreise nach Angaben der Bundespolizei zunächst störungsfrei. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben des DGB rund 14.000 Menschen an den Veranstaltungen in Berlin teilgenommen.