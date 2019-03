Tausende Menschen bei Demonstration zum Frauentag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin ist am Freitagnachmittag eine Demonstration für die Gleichstellung von Frauen und Männern gestartet. An der Auftaktkundgebung am Alexanderplatz beteiligten sich mehrere Tausend Menschen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Sie wollten vom Bezirk Mitte nach Kreuzberg zum Oranienplatz ziehen. Für den Abend hatte in Frauenbündnis eine Abschlusskundgebung angekündigt. Die Demonstration steht unter dem Motto "Feiern - Streiken - Weiter kämpfen".

Am Internationalen Frauentag fordern weltweit zahlreiche Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Als einziges Bundesland hat Berlin den 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Die Senatorin für Gleichstellung, Dilek Kolat (SPD) sprach in diesem Zusammenhang von einem "Riesensignal" aus der Hauptstadt. "Berlin ist die Stadt der Frau", sagte sie im RBB-Inforadio.