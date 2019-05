Protestzug "Gegen die Stadt der Reichen" gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot ist in Berlin-Friedrichshain die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" gestartet. Der nicht angemeldete Protestzug unter dem Motto "Gegen die Stadt der Reichen" setzte sich am Mittwochabend am Wismarplatz in Bewegung. Offizielle Teilnehmerzahlen gab es nicht. Nach Schätzung von Beobachtern könnten es mehrere tausend Demonstranten sein.

Aus dem Zug erklangen Rufe wie "Ganz Berlin hasst die Polizei". Zuvor hatte die Polizei getwittert, sie sei gesprächsbereit. Die Demonstranten wollten auch durch die Rigaer Straße ziehen, wo es früher besetzte und bis heute umkämpfte Häuser gibt.

Laut Polizei ist ein Großteil der Rigaer Straße als Demoroute nutzbar - auch wenn eine Baustelle nicht passiert werden könne.

Allein 2000 Polizisten sind für die Demonstration vorgesehen. Nach dem abendlichen Aufzug mit teilweise mehr als 10 000 Teilnehmern gab es in früheren Jahren oft Zusammenstöße zwischen Randalierern und der Polizei.