Protest gegen leerstehendes Haus in Kreuzberg: Besetzung?

Berlin (dpa/bb) - Aktivisten haben nach eigenen Angaben ein seit Jahren leerstehendes Haus in Berlin-Kreuzberg in der Großbeerenstraße 71 besetzt. Der Leerstand sei in der Nachbarschaft seit Jahren bekannt, teilte eine sich so nennende Hausprojektgruppe mit. Die Polizei konnte eine Besetzung der Räume noch nicht bestätigen. Es werde noch überprüft, ob Menschen in das Haus eingedrungen seien, sagte eine Sprecherin. Allerdings stünden etwa 50 Menschen vor dem Haus.

Angesichts der Wohnungsnot in Berlin mit ständig steigenden Mieten forderte die Projektgruppe keine Räumung des besetzten Hauses und keine Strafanzeigen gegen Besetzer. Die Gruppe plane in einem Gewerberaum des Hauses mit Unterstützung im Stadtteil ein nachbarschaftliches soziales Projekt. Wofür Bedarf bestehe, solle mit den Nachbarn beraten werden, hieß es.