Mehrere Verletzte bei palästinensischem Fest in Neukölln

Berlin (dpa/bb) - Bei einem palästinensischen Fest in Berlin-Neukölln am Samstag vor einer Woche sind mehrere Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, skandierte ein 26-jähriger Mann "Pro-Israel-Rufe" am Rande des Festes auf dem Hermannplatz. Daraufhin habe es "einen Tumult gegeben", bei dem zwei Veranstaltungsteilnehmer und der 26-Jährige verletzt worden sind. Die Zeitung "B.Z." (Online-Ausgabe) berichtete zuerst. Der genaue Hergang war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Fünf Anzeigen wurden demnach aufgenommen, unter anderem wegen Körperverletzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. "Das Fest war als gewerbliche Folklore-Veranstaltung angemeldet und nicht als politische Demonstration", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Staatsschutz ermittelt.