Laden in der Wrangelstraße besetzt

Berlin (dpa/bb) - Am Rande der Demonstration gegen Mieterhöhungen in Berlin ist ein leerstehender Laden in der Wrangelstraße in Berlin-Kreuzberg kurzzeitig besetzt worden. Die Polizei nahm nach Angaben vom Sonntag 14 Menschen fest. Nach dem Einsatz am Samstag wurden 21 Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen schweren Hausfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und versuchter Gefangenenbefreiung.

Die Polizei musste ihre Kräfte vor Ort verstärken. Von Teilnehmern der Demonstration war Kritik am harten Vorgehen der Beamten geäußert worden. Neun Beamte erlitten Verletzungen. Von diesen traten brachen zwei den Einsatz ab - ein Beamter wegen eines Schocks, nachdem er mit einem Messer bedroht worden sein soll, eine Beamtin wegen eines Handbruchs. Ein Festgenommener erlitt bei der Festnahme laut Polizei diverse Prellungen und klagte über Schmerzen beim Gehen.

Der frühere Gemüseladen in der Wrangelstraße hatte vor einigen Jahren als Symbol gegen steigende Mietpreise und Verdrängung Schlagzeilen gemacht.