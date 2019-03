Greta Thunberg bei Demonstration in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Tausende Schüler sind am Freitag in Berlin für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In die erneute "Fridays For Future"-Demonstration reihte sich dieses Mal die Gründerin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, ein. Die 16-Jährige hielt ein Plakat hoch, auf dem in ihrer Heimatsprache stand: "Schulstreik für das Klima". Um 13.00 Uhr war eine Rede Thunbergs vor dem Brandenburger Tor geplant.

Zum Auftakt des Aktionstages gab es am Vormittag eine Kundgebung im Invalidenpark unweit des Hauptbahnhofes. Viele Schüler brachten selbstgestaltete Transparente mit. So fragte die zehnjährigen Franka mit Blick auf die Erderwärmung: "Opa, wie sieht ein Schneemann aus?". "Ich verpass Mathe, ihr die Chance", stand auf einem anderen Plakat. Bundesweit wollten am Freitag in über 20 Städten Menschen auf die Straße gehen.

Ihren Ursprung haben die "Fridays For Future"-Aktionen in Schweden. Inzwischen ist daraus eine globale Bewegung geworden. Seit Monaten fordern Schüler auch in Deutschland jeden Freitag mehr Engagement der Politiker für den Klimaschutz. Zuletzt hatten sich auch Wissenschaftler dem Anliegen der Schüler angeschlossen.

Thunberg, die schon einmal in Hamburg mitdemonstriert hat, bleibt bis Sonntag in Berlin. Am Freitag wollte sie noch das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam besuchen. Am Samstag soll sie mit einer Goldenen Kamera geehrt werden. Sie erhält den Sonderpreis Klimaschutz, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wird.