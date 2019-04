Demonstration durch Wedding am Vorabend des 1. Mai

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Schon am Vortag des 1. Mai starten die ersten Veranstaltungen und Demonstrationen zum Tag der Arbeit. Heute Nachmittag ziehen linke Gruppen wie üblich durch den Stadtteil Wedding, um gegen hohe Mieten zu protestieren. Die Demonstration mit dem Titel "Hände weg vom Wedding" beginnt um 17.00 Uhr am Leopoldplatz und zieht durch die Gegend rund um die Müllerstraße. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vertreten, geht aber von einem eher friedlichen Verlauf aus.

Heute Abend wollen sich Linksautonome an der Ecke Rigaer Straße und Liebigstraße, dem sogenannten Dorfplatz der Szene vor den ehemals besetzten Häusern, zur Walpurgisnacht treffen.

Am Mittwoch, dem Feiertag, richtet sich der Fokus auch auf Friedrichshain. Zwar zieht am Mittag eine Demonstration durch das Villenviertel Grunewald und am Nachmittag beginnt das große Straßenfest in Kreuzberg. Doch die Polizei beschäftigt sich am meisten mit der großen linksradikalen Demonstration um 18.00 Uhr ab dem Wismarplatz in Friedrichshain.

2000 Polizisten sollen allein dort im Einsatz sein, um Gewaltausbrüche wie früher zu verhindern. In ganz Berlin sind es an dem Tag knapp 5500 Polizisten, von denen ein Teil aus mehreren anderen Bundesländern und von der Bundespolizei kommt.