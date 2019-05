Ballons und Live-Musik: Bunter Protest zieht durch Grunewald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Feiertag mit Sonne und Live-Musik: Ein friedlicher Demonstrationszug linker Gruppen ist am 1. Mai durch das Berliner Villenviertel Grunewald gezogen. Mehrere Tausend Menschen nahmen laut Polizei an dem Protest teil, der im Vorfeld als satirische Aktion bezeichnet wurde. Auf mehreren mobilen Bühnen spielen Bands, auch Familien mit Kindern waren bei frühlingshaftem Wetter auf der Straße.

Der Demonstrationszug sollte laut Veranstaltern vom S-Bahnhof Grunewald über den Johannaplatz - wo eine Zwischenkundgebung geplant war - zurück zum Startpunkt führen. Die Stimmung war laut Polizei durchweg friedlich und ausgelassen. "Alles sehr entspannt", sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Viele Teilnehmer kamen verkleidet - beispielsweise als "Gespenster der Enteignung". Einige Anwohner standen an den Fenstern und auf Balkonen und beobachteten das bunte Treiben.

In einer ironischen Mitteilung erinnerten die Organisatoren im Vorfeld an das vergangene Jahr: "Zahlreiche Klingelstreiche und Konfettiwürfe stürzten den Problemkiez in Chaos und Irritation." Um erneute Tumulte zu vermeiden, lade man in diesem Jahr zum Stadtteilfest "myGruni" - entsprechend den Kreuzberger Straßenfesten "Myfest" und "Maigörli".

Im vergangenen Jahr waren am 1. Mai rund 3000 Demonstranten durch Grunewald gelaufen. Die Polizei gab später an, es habe 82 Fälle von Sachbeschädigungen gegeben.

Der Feiertag begann in Berlin traditionell mit einer großen Demonstration der Gewerkschaften mit mehr als zehntausend Teilnehmern in Mitte. Am Nachmittag beginnt dann das Straßenfest "Myfest" in Kreuzberg. Es soll zwar kleiner ausfallen als zuletzt, dennoch werden wohl Tausende kommen.

Am Mittwochabend gibt es dann wieder die linksradikale "Revolutionäre 1. Mai Demonstration". Erwartet werden einige Tausend Teilnehmer. Diesmal wollen sie nicht durch Kreuzberg, sondern durch Friedrichshain laufen. Die Polizei hat Gewaltausbrüche nicht ausgeschlossen.

Nach der traditionellen, abendlichen Demonstration mit teilweise mehr als 10 000 Teilnehmern gab es früher oft Zusammenstöße zwischen Randalierern und der Polizei. In den vergangenen Jahren gingen die Zwischenfälle aber zurück.