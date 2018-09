Antirassistische Demonstrationen in drei Städten geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit drei größeren Demonstrationen im Herbst wollen zivilgesellschaftliche Bündnisse gegen Rassismus und für mehr Solidarität in der Gesellschaft auf die Straße gehen. Zu den Aktionen in Berlin, Hamburg und München würden jeweils mehrere Zehntausend Menschen erwartet, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Die Gruppen "#ausgehetzt/NoPAG","Seebrücke", "#unteilbar" und "We'll Come United" stehen hinter den Demonstrationen. Das Bündnis "#unteilbar" organisiert den Protestmarsch in Berlin am 13. Oktober. Einen Aufruf des Bündnisses zu der Aktion unterzeichneten unter anderen der Satiriker Jan Böhmermann, die Publizistin Carolin Emcke sowie die Bands Die Ärzte und Feine Sahne Fischfilet.

Die Route des Protestmarsches in Berlin beginnt am Alexanderplatz und endet an der Siegessäule. Um 17.00 Uhr ist dort eine Abschlusskundgebung geplant. Die Demonstration in Hamburg wird am 29. September stattfinden. Anschließend folgt München am Tag der Deutschen Einheit.