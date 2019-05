1. Mai in Berlin: Demonstration des DGB gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die traditionelle 1. Mai-Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat in Berlin begonnen. Der Zug startete gegen 10.00 Uhr am Hackeschen Markt und bewegte sich in Richtung Brandenburger Tor, wie der DGB auf Twitter mitteilte. Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" hatte die Gewerkschaft zu der Veranstaltung aufgerufen.

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale teilte mit, aufgrund der Demonstration seien "große Einschränkungen bis zum Abend möglich". Geplant waren auch ein Motorrad- und ein Fahrradkorso. Am Brandenburger Tor war für den Mittag eine Kundgebung geplant. Danach sollte es ein Bühnenprogramm geben. Nach Angaben der DGB hatten im vergangenen Jahr rund 14 000 Menschen an den DGB-Veranstaltungen in Berlin teilgenommen.