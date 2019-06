Motorradfahrer protestieren gegen Sperrungen am Feldberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg (dpa/lhe) - Weniger Motorradfahrer als erwartet haben am Sonntag gegen Streckensperrungen am Feldberg im Taunus protestiert. Etwa 350 Biker nahmen an der Demonstrationsfahrt von Bad Homburg auf den Feldberg teil, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Organisatoren sprachen von 500 Teilnehmern, angekündigt waren mehr als 1000. Organisiert hatte die Demonstration der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM). Dem BVDM zufolge war das regnerische Wetter am Morgen Grund für die geringere Teilnehmerzahl. Zur abschließenden Kundgebung auf dem Feldberg kamen laut Schätzung der Polizei dann noch zwischen 500 und 1000 Menschen zusammen, der BVDM spricht von etwa 850.

Der zweite Vorsitzende des BVDM, Michael Wilczynski, zeigte sich zufrieden mit dem Protest. Zwar seien weniger Teilnehmer gekommen als erhofft, "aber es war trotzdem ein Zeichen", sagte Wilczynski am Sonntag. "Uns geht es in erster Linie darum, gegen eine anstehende Streckensperrung im kommenden Jahr zu demonstrieren." Wegen Unfallgefahr und Lärmbelastung waren im Mai versuchsweise einige Straßen rund um den Feldberg für Motorräder gesperrt worden. Insgesamt waren rund 20 Kilometer lange Abschnitte auf kurvigen Landstraßen für insgesamt neun Tage betroffen.

Der BVDM befürchtet, dass daraus ein Dauerzustand werden könnte. Es könne nicht sein, dass alle Motorradfahrer darunter zu leiden hätten, dass ein paar sich daneben benehmen, sagte Wilczynski. Die Motorradfahrer-Lobby schlägt als Alternative beispielsweise bauliche Maßnahmen vor, um die Straßen für Raser unattraktiv zu machen. Das Feldberggebiet ist bei Motorradfahrern sehr beliebt.