Kinder seilen sich bei Klima-Demo ab: Polizeieinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa) - Bei der Klima-Demonstration in Aachen am Freitag haben sich in einer waghalsigen Aktion zwei Kinder von einer Brücke abgeseilt. Die Polizei beendete nach eigenen Angaben die Aktion.

Bilder eines Fotografen der Deutschen Presse-Agentur zeigen die beiden Minderjährigen in Kletterzeug, wie sie in einem Abstand von drei bis vier Metern an Seilen hängen. Zwischen den Seilen spannten die Kinder ein Spruchbanner mit der Aufschrift "Eure Gier kostet unsere Zukunft". Der Protestzug mehrerer Tausend Menschen, darunter viele Schüler, zur Demo der Protestbewegung "Fridays for Future" musste wegen der Aktion kurzfristig gestoppt werden.

Das Jugendamt der Stadt Aachen teilte auf Anfrage mit, dass die Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigen gewesen seien. Der sei "wohl etwas zu mutig" gewesen, hieß es. Zum Alter der Kinder machten weder das Jugendamt noch die Polizei Angaben. Auch war zunächst nicht bekannt, welche Folgen die Aktion für die Kinder oder den Erziehungsberechtigten hätte.